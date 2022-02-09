Россияне потратили на вакцинные туры за рубеж около 400 миллионов рублей

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жители России потратили на зарубежные поездки с целью вакцинации от COVID-19 около 400 миллионов рублей с момента появления таких туров в сентябре прошлого года. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.

Уточняется, что за январь россияне потратили на такие поездки в общей сложности около 80–90 миллионов рублей.

По данным туроператоров, востребованность прививочных поездок за границу может возрасти в феврале и марте, потому как многие россияне планируют поездки на праздники и летом, передает ТАСС.

Недавно МИД РФ попросил россиян, планирующих поездки за границу, учитывать ограничения по коронавирусу в других странах. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, россиянам следует учитывать возможные отмены рейсов и локдауны.

С 1 декабря в России возобновилось прерванное в 2020 году авиасообщение с Бразилией, Монголией, Аргентиной, Бангладеш и Коста-Рикой. Соответствующее решение в середине ноября принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.