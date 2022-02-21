Экономист объяснил, чем обернется уменьшение размеров упаковки товаров в ретейле

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В пятницу, 18 февраля, в СМИ появилась информация о том, что производители продуктов питания все чаще стали уменьшать размеры упаковки, сохраняя при этом прежнюю стоимость товара. В разговоре с «Вечерней Москвой» экономист Николай Кульбака рассказал, почему это происходит и ухудшится ли от этого качество продуктов в сетевых магазинах.

По его словам, с точки зрения рынка подобная практика со стороны производителей — «вполне нормальный шаг». Кроме того, это происходит далеко не в первый раз.

— Если вы проанализируете историю нашего ретейла за последние 20 лет, то увидите, что это не первая такая история. И если вы сейчас посмотрите на какую-нибудь упаковку, которая весит 800 граммов, то, отмотав на 10 лет, вы увидите, что это был полный килограмм, который постепенно уменьшался, но цена при этом не менялась, — рассказал экономист.

Он также подчеркнул, что при нынешней экономической конъюнктуре производителям достаточно сложно выживать. При этом рост затрат, из-за которого производители пошли на такой шаг прежде всего связан с государственными монополиями, а не с ростом цен на продукты питания как таковым.

— Производители продуктов делают то, что они могут. Они же не могут повлиять на госмонополии, не могут заставить государство снизить налоги. Поэтому они делают то, что в их положении можно сделать, — объяснил Кульбака.

По его мнению, данная мера не приведет к серьезному ухудшению качества товаров в магазине. Дело в том, что люди привыкли к определенным брендам, и сетевые магазины по-прежнему будут их закупать, не пытаясь играть низкими ценами менее качественного товара, но с привычным размером упаковки.

— Из-за замены упаковки ретейлер не будет отказываться от хорошего производителя, которого хорошо берут. Люди же не будут меньше покупать. Большинство потребителей просто не заметят изменения размеров упаковки. А если и заметят, то чертыхнутся и все равно купят. Таким образом, вероятность того, что из-за этого покупатели будут переключаться на другие более дешевые и «полные» по размеру товары, крайне мала, — заключил собеседник «ВМ».

По данным издания «СМИ», российские производители продуктов питания все чаще оптимизируют свои издержки, уменьшая размеры упаковки. Цена на товары при этом остается прежней. Например, вместо бутылок объемом один литр все чаще распространен формат 0,9 литра, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью.