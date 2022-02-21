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В ДНР заявили о самоподрыве украинского диверсанта

Михаил Алимов

В мире
В ДНР заявили о самоподрыве украинского диверсанта
Фото: president.gov.ua

Украинские силовики продолжают устраивать провокации, проводить террористические акты и обстреливать территории Донбасса. В частности, украинский диверсант случайно покончил с собой при попытке установить взрывное устройство на вокзале. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

— По оперативной информации МГБ ДНР стало известно, что около 4:45 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

До этого сообщалось, что из-за украинских обстрелов на территории ДНР погибли два человека, еще один ранен и двое контужены. Отмечается, что среди погибших один военный и один мирный житель. Последний был шахтером, который направлялся на утреннюю смену. Снаряд угодил в остановку общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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