Два человека погибли в ДНР из-за украинских обстрелов

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Украинская армия продолжает обстреливать территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Погибли два человека, еще один ранен и двое контужены. Об этом в понедельник, 21 февраля, передает ТАСС.

Отмечается, что среди погибших один военный и один мирный житель. Последний был шахтером, который направлялся на утреннюю смену. Снаряд угодил в остановку общественного транспорта в поселке шахты «Трудовская», сообщает агентство.

До этого в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ погибли два человека. Известно, что обстрелы произошли вечером, 20 февраля.

Украинскими силовиками были обстреляны населенные пункты в ЛНР десять раз. Отмечается, что при обстреле использовались снаряды 120 миллиметров, которые являются запрещенными Минскими соглашениями.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.