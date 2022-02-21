Россияне заплатили 175 миллиардов рублей за вывоз мусора в 2021 году

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Россияне оплатили вывоз мусора на 175 миллиардов рублей по итогам прошлого года, что составило 90,7 процента платежей. Как сообщил Российский экологический оператор, собираемость выросла с 85,7 процента в 2020-м.

Общий объем платежек, выставленных населению и юридическим лицам, составил 192,7 миллиарда рублей. Из них в течение года было оплачено 90,7 процента.

Самый высокий процент собираемости в регионах Центрального федерального округа — 93,3 процента — в Приволжском и Уральском регионах.

Как отмечают специалисты РЭО, увеличить собираемость среди россиян удалось благодаря прямым договорам с жителями, отказу от услуг расчетно-кассовых центров и других платежных агентов.

Хуже всего оплачивают счета на вывоз мусора в Ингушетии, на Алтае. В РЭО связали это с большими расстояниями до потребителей, отсутствием доступа к персональным данным абонентов для взыскания долгов, передает «360».

С 1 января единый региональный оператор по обращению с ТКО начал работать в Москве. Этот статус по итогам конкурсного отбора был присвоен государственному унитарному предприятию «Экотехпром».