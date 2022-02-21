За сутки в России обнаружено 152 337 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России за сутки коронавирусом заболели 152 337 человек. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 8835 россиян, что на 14,82 процента меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили еще 127 494 пациента. Количество смертельных случаев составило 735.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране заболели 15 522 756 человек. Полностью выздоровели 12 492 732 человека. Умерли от этого диагноза 346 235 россиян, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

С понедельника, 21 февраля, в России наличие положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Соответствующий приказ был опубликован Минздравом России.

Теперь в сертификате, помимо информации о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, будут отображаться сведения о наличии антител.