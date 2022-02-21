За сутки в России обнаружено 152 337 новых случаев коронавируса
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В России за сутки коронавирусом заболели 152 337 человек. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.
В больницу с этим диагнозом попали 8835 россиян, что на 14,82 процента меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили еще 127 494 пациента. Количество смертельных случаев составило 735.
Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране заболели 15 522 756 человек. Полностью выздоровели 12 492 732 человека. Умерли от этого диагноза 346 235 россиян, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.
С понедельника, 21 февраля, в России наличие положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Соответствующий приказ был опубликован Минздравом России.
Теперь в сертификате, помимо информации о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, будут отображаться сведения о наличии антител.