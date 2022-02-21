Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

За сутки в России обнаружено 152 337 новых случаев коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России обнаружено 152 337 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России за сутки коронавирусом заболели 152 337 человек. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 8835 россиян, что на 14,82 процента меньше, чем днем ранее. Российские медики вылечили еще 127 494 пациента. Количество смертельных случаев составило 735.

За сутки в России обнаружено 152 337 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего за время пандемии коронавируса в стране заболели 15 522 756 человек. Полностью выздоровели 12 492 732 человека. Умерли от этого диагноза 346 235 россиян, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

С понедельника, 21 февраля, в России наличие положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании. Соответствующий приказ был опубликован Минздравом России.

Теперь в сертификате, помимо информации о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, будут отображаться сведения о наличии антител.

Читайте также:
Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте