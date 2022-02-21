Ювелирные украшения и часы стоимостью более двух миллионов рублей украли из квартиры в Москве

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Россия, Москва, Кирпичная улица Карта всех событий

Неизвестный в Москве украл из квартиры украшения стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве в понедельник, 21 февраля.

Преступление произошло на Кирпичной улице. В пресс-службе уточнили, что злоумышленник в период с 11 по 18 февраля пробрался в квартиру потерпевшего 1987 года рождения и украл ювелирные украшения и наручные часы, после чего скрылся.

Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы 20 февраля.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Общий материальный ущерб составил два миллиона 200 тысяч рублей.

18 февраля сообщалось, что полицейские задержали сотрудника интернет-магазина, укравшего товар на 220 тысяч рублей. Сотрудник магазина похитил товары, которые находились на складе организации и предназначались для отправки клиентам. После этого злоумышленник не явился на смену.