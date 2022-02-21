Первые две машины с гумпомощью от Подмосковья приедут в Ростовскую область 21 февраля

Фото: Пресс-служба МЧС России

Из Московской области 21 февраля отправят первые две машины с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Первый гуманитарный груз формируют волонтеры.

— Вчера вылетели наши волонтеры, представители «Молодой гвардии», которые как раз сейчас помогают в распределении беженцев и формируют заявку для того, чтобы четко понимать, что необходимо в первую очередь, — сказал Брынцалов в комментарии «360».

Беженцам направят наборы продуктов, питьевую воду, средства гигиены.

Две машины с гуманитарным грузом к вечеру 21 февраля прибудут в районы Воронежа и Ростовской области. В дальнейшем Подмосковье направит дополнительные автомобили с продуктами и одеждой.

Сбором помощи занимаются волонтеры из разных городов. Центр сбора гумпомощи находится в Реутове.

Брынцалов выразил благодарность предпринимателям, которые активно принимают участие в сборе необходимых вещей.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».