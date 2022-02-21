Двадцать шесть бутылок коньяка украли из магазина в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Неизвестный в Москве украл из магазина алкогольной продукции 26 бутылок коньяка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве в понедельник, 21 февраля.

По данным ведомства, 20 февраля злоумышленник вошел в магазин на Красной Пресне как обычный посетитель и похитил из торгового зала 26 бутылок дорогого коньяка.

Через некоторое время пропажу заметили сотрудники магазина и обратились в полицию.

По факту произошедшего проводится проверка.

21 февраля сообщалось, что неизвестный в Москве украл украшения стоимостью два миллиона 200 тысяч рублей. Злоумышленник в период с 11 по 18 февраля пробрался в квартиру потерпевшего 1987 года рождения и украл ювелирные украшения и наручные часы, после чего скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».