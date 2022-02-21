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Врач назвала неочевидные причины потери концентрации внимания

Ирина Игнатенко

Общество
Врач назвала неочевидные причины потери концентрации внимания
Фото: depositphotos

Главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова и Родильного дома № 4, заслуженный врач России Ольга Шарапова перечислила неочевидные причины снижения концентрации внимания. Подобные проблемы могут быть связаны с нехваткой витаминов.

Так, снижение концентрации внимания в организме человека в первую очередь говорит о нехватке витаминов группы B, витаминов C и F. В этом случае человек начинает жаловаться на вялость и невнимательность, частые головные боли, человеку сложно запоминать новую информацию.

Восполнить нехватку витаминов поможет сбалансированное питание. Необходимо включить в рацион фрукты и ягоды, шоколад, орехи, помидоры и рыбу.

— На подобные симптомы нужно сразу обращать внимание и идти на прием к терапевту. А он уже назначит анализы и направит пациента к профильному специалисту, — отметила в комментарии «МИР 24» Ольга Шарапова.

Чтобы помочь организму восстановить работу головного мозга, нужно включить в рацион питания витамины D3, Е, С и полную линейку витамина В, фолиевую кислоту.

До этого врач объяснил, как правильно принимать лекарства и зачем нужны электронные рецепты.

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