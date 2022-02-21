Пассажиропоток транспорта Москвы вырос на 9 процентов во вторую неделю февраля

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​Пассажиропоток столичного общественного транспорта достиг 4,84 миллиона человек во вторую неделю февраля. Этот показатель на девять процентов опередил уровень первой недели месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 21 февраля.

Он напомнил, что после новогодних праздников число пассажиров резко снизилось из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Однако транспортная инфраструктура города работала в штатном режиме.

— Пассажиропоток московского метро уже превышает показатели ведущих городов Европы и Северной Америки. Москвичи более склонны доверять городскому транспорту, поток пассажиров уже восстановился на 73 процента и продолжает расти, — заявил заммэра.

Так, в течение второй недели февраля пассажиропоток метро и Московского центрального кольца (МЦК) увеличился на 12 процентов.

По словам Ликсутова, рост количества пассажиров транспорта позволяет улучшать экологию и ситуацию с дорожным трафиком.

— Если около 450 тысяч сегодняшних водителей автомобилей и их пассажиров выберут метро для ежедневных поездок на работу, то дороги станут свободнее на 15 процентов. Благодаря тому, что в Московском метрополитене много станций и линий, пассажиропоток равномерно распределится по всем веткам, и это не отразится на комфорте поездок, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что пассажиропоток новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по итогам 2021 года составил 550 тысяч пассажиров в сутки.