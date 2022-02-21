Пассажиропоток транспорта Москвы вырос на 9 процентов во вторую неделю февраля
Пассажиропоток столичного общественного транспорта достиг 4,84 миллиона человек во вторую неделю февраля. Этот показатель на девять процентов опередил уровень первой недели месяца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 21 февраля.
Он напомнил, что после новогодних праздников число пассажиров резко снизилось из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Однако транспортная инфраструктура города работала в штатном режиме.
— Пассажиропоток московского метро уже превышает показатели ведущих городов Европы и Северной Америки. Москвичи более склонны доверять городскому транспорту, поток пассажиров уже восстановился на 73 процента и продолжает расти, — заявил заммэра.
Так, в течение второй недели февраля пассажиропоток метро и Московского центрального кольца (МЦК) увеличился на 12 процентов.
По словам Ликсутова, рост количества пассажиров транспорта позволяет улучшать экологию и ситуацию с дорожным трафиком.
— Если около 450 тысяч сегодняшних водителей автомобилей и их пассажиров выберут метро для ежедневных поездок на работу, то дороги станут свободнее на 15 процентов. Благодаря тому, что в Московском метрополитене много станций и линий, пассажиропоток равномерно распределится по всем веткам, и это не отразится на комфорте поездок, — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что пассажиропоток новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по итогам 2021 года составил 550 тысяч пассажиров в сутки.