«Я с ним бухала»: Марина Федункив рассказала, как начинала выпивать

Фото: Youtube / Сама Меньшова

Актриса Марина Федункив рассказала о том, почему начала выпивать.

13 лет она была замужем за алко- и наркозависимым человеком и в какой-то момент, когда сил бороться уже не было, начала выпивать с ним.

— Мне казалось, что я смогу его спасти. Я всегда смотрела через свою призму: «Ну я бы смогла бросить! И он сможет!». А он — не я. Он бросал наркотики — переходил на алкоголь. Он пил до умопомрачения. И что было лучше — неизвестно, потому что он был более агрессивный, когда пьяный. И я даже с ним бухала, — призналась артистка в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».

Федункив поделилась, что прервать отношения с супругом она не могла из-за его родителей.

— Была какая-то безысходность. Я понимала, что отправить его к родителям… У папы было шунтирование, у мамы онкология. Он их доконает, потому что ведет себя неадекватно. Я набирала себе гастролей побольше, чтобы дома не быть. Потом у него умерла мама, через год умер папа. Он уехал на похороны отца, и следом я оправила все его вещи и сказала: «Все!», — призналась актриса.

Сейчас Марина Федункив замужем в третий раз за итальянцем Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет.

Актриса поделилась подробностями отношений с молодым супругом и рассказала, почему распался ее первый брак.