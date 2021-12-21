«Не ищите оправданий тирану»: актриса Марина Федункив — о разводе, первом гонораре и жизни с итальянцем

Фото: Из личного архива

Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и как участница Comedy Woman, недавно стала ведущей телешоу «Моя жена рулит» на канале «Суббота!». О новом амплуа, а также о своей популярности и отношениях с молодым мужем, актриса рассказала в интервью «Вечерней Москве».

— Марина, что больше всего удивило во время съемок нового шоу? Будет ли новый сезон?

— Пока мне все нравится, особенно команда, с которой мы снимаем программу: весело и за кадром, и в кадре. Надеюсь, зрители это видят и чувствуют. Меня поразило, насколько много в нашей стране разных семейных пар, с различными отношениями внутри. То, что они такие непохожие друг на друга, и придает съемкам особый контраст. Рейтинги программы на канале «Суббота» и в YouTube это подтверждают. И новый сезон обязательно будет, скоро уже приступим к съемкам.

1/4 Фото: пресс-служба Субботы! 2/4 Фото: пресс-служба Субботы! 3/4 Фото: пресс-служба Субботы! 4/4 Фото: пресс-служба Субботы!

— Что для вас семейные ценности? Кто, на ваш взгляд, в доме должен быть главным — муж или жена? Кто в вашей семье у руля?

— Для меня главная семейная ценность — это взаимное уважение и понимание. Мне кажется, что для каждого времени хорош свой набор инструментов, а потому применять к современной семье догмы и установки XX века — значит только мешать семейному счастью. Отсюда и нет четкого распределения ролей: я главнее, ты нет, я готовлю, а ты нет. Есть гармоничное дополнение друг друга. По крайней мере, в моей семье так. Если спросите, кто мудрее, то, конечно, мой супруг Стефано. Он менее эмоционально подходит к решению проблем, с холодным умом. И потому мне с ним очень надежно.

— Марина, до того как вы попали на телевидение, вам пришлось попробовать множество «незвездных» профессий. Почему захотели стать популярной, сниматься? Считаете себя человеком тщеславным?

— Я никогда не хотела стать популярной. Да и сейчас, если заметили, я не посещаю с утра до ночи светские тусовки, где можно позировать перед камерами. Я хотела играть, выступать, стать актрисой, раскрыть в себе этот потенциал. Если вместе с этим пришла популярность — это прекрасный, замечательный бонус. Но стремления или мечты попасть в телевизор у меня никогда не было.

— Помните сумму первого телевизионного гонорара? На что потратили?

— Сумму не помню, я с цифрами не дружу совсем. А потратила большую его часть банально — отправила маме.

— Что было сложнее всего принять, когда вы стали известной: повышенное внимание общественности, критику, сложный график? Есть ли вещи, которых вы лишились из-за популярности? Жалеете ли об этом?

— И повышенное внимание, и критику, и сложный график я приняла. Смирилась в этими реалиями. Сложнее, скорее, жить по законам шоу-бизнеса: когда многие в лицо — друзья, а за спиной плетут интриги. Не все, но многие. Я, как человек прямолинейный, часто рублю правду-матку, а это карьере совсем не способствует.

— В интервью вы рассказывали, что ваш второй гражданский муж употреблял наркотики и бил вас, все это длилось несколько лет. Почему вы столько терпели?

— Я про это уже говорила неоднократно и максимально подробно, детально рассказала про всю эту ситуацию, эмоции и решения в своей книге «Жизнь сквозь смех». Снова возвращаться к этому мне не хотелось бы. Но да, я считаю, что женщина должна разрывать абьюзивные отношения, а не искать оправданий тирану и не бояться обращаться за помощью к психологам. Но только к профессиональным специалистам, а не шарлатанам с YouTube.

— Ваш брак со Стефано обсуждали многие, чаще в негативном контексте из-за вашей разницы в возрасте. Меня, наоборот, восхищает этот факт: вы напомнили женщинам, что возраст — это всего лишь цифры в паспорте, все остальные ограничения — в голове. После неудачных отношений многие россиянки ставят на себе крест и в 35, 40, 50 лет боятся остаться одни, доверять мужчинам. Как избежать этого негативного сценария в своей голове и жизни?

— В моей песне «С днем рождения» есть строчки: «Только цифры в паспорте — не главное, ведь важнее молодость души». Вот именно с таким девизом я живу и всем рекомендую. Послушайте, сейчас технологии эволюционировали до такой степени, что процесс старения можно замедлить гораздо сильнее, чем 30 лет назад. И опять же, зачем жить старыми лекалами? Раньше в 27 лет женщина официально считалась старородящей, а сейчас многие в 35 только задумываются о продолжении рода. И это нормально. Мы сами придумываем себе рамки, неизвестно зачем. Никто же не просит скакать и дурачиться в 50, как будто тебе 12, но отказывать себе в удовольствии чувствовать себя счастливой женщиной, только потому что «возраст», я считаю недопустимым.

1/4 Фото: из личного архива 2/4 Фото: из личного архива 3/4 Фото: из личного архива 4/4 Фото: из личного архива

— Недавно показывали ваше выступление с мужем в шоу «Дуэты». Помимо пения, какие у вас еще общие интересы, хобби?

— Ой, нет, пение — это не наш общий интерес. Стефано вообще человек не публичный, все эфиры для него — лишний стресс, на который он идет ради меня. На «Дуэты» он согласился, потому что ему предложила продюсер шоу, прекрасная Юля Сумачева, которая была гостьей на нашей свадьбе. Причем они это все сделали в тайне от меня, и я была, конечно, ошарашена, когда увидела мужа на съемке. А так, Стефано — не певец, становиться им не собирается. Что касается общих интересов, мы оба гурманы, любим вкусную и интересную еду, а еще обожаем животных и путешествовать.

— Расскажите о своих творческих планах, которые еще нереализованы, но вам бы очень хотелось?

— У меня не то что нереализованные планы, скорее, хочется развиваться в том, в чем я уже себя проявила. Например, я активно готовлюсь к главной роли в крупном телесериале, ведь до этого больших главных ролей у меня не было. Еще хочу выпустить новые веселые хитовые песни. Вовсю репетирую концертную программу — для нее собрала коллектив, где у каждого свой образ, а между песнями мы показываем комедийные миниатюры, скетчи. На каждый сингл — хореографическая постановка плюс пять комплектов костюмов. Результат можно будет увидеть 1 апреля 2022 года в Москве на нашем концерте. А пока обкатываем шоу по частными мероприятиям.

Фото: Из личного архива

— Как вы относитесь к современным трендам в сфере красоты? Многие участницы Comedy Woman что-то меняли в своей внешности с помощью операций и т. д. Вы всегда принимали себя такой, какая вы есть?

— Отношусь очень положительно. Главное, чтобы косметолог или хирург имел медицинское образование, а не просто практиковал косметологическое вмешательство. Лицо у вас одно и ухаживать за ним нужно, но правильно и под присмотром профессионалов.

— А что вы думаете о тренде бодипозитив?

— Тоже отношусь вполне позитивно. Но не люблю когда бодипозитивом прикрывают элементарную неопрятность или неухоженность. Если ты себя запускаешь, забиваешь на собственное здоровье — это уже глупость, а не бодипозитив.

Фото: Из личного архива

— Как вы считаете, девушкам стоит стараться подружиться со свекровью, чтобы брак был крепким? В каких вы отношениях со своей свекровью?

— Девушкам стоит поменьше об этом задумываться. Хотя, конечно, бывают мужчины, которые под контролем матерей. Тут уже никуда не деться. Но все равно, немало зависит от самого мужчины, как он расставит роли, сделает так, чтобы мама и жена не сталкивались лбами. У меня со свекровью теплые отношения, но не более. Она не вмешивается в нашу семью, очень деликатная женщина. Но тут мне, скорее, повезло: у нее шикарное воспитание, поэтому, несмотря на сильные семейные связи, присущие итальянцам, проблем с контролем со стороны мамы мужа нет.

— Почему вы очень редко даете интервью вживую? Не любите медийность вне профессии?

— Я не считаю себя великолепным спикером. Часто могу потерять мысль и уйти от темы, а людям кажется, что я так не хочу отвечать на вопросы. Интервью — не мой жанр (смеется).

— Какой он — классический образ русской женщины сейчас, на ваш взгляд?

— Всегда сильная, но при этом ранимая, сомневающаяся в себе, но часто бесстрашная, открытая и хотелось бы, чтобы все-таки счастливая.