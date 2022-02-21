Полицейские в Москве арестовали злоумышленников, ночью стрелявших из пистолета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Столярный переулок Карта всех событий

Сотрудники полиции арестовали злоумышленников, ночью стрелявших из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве в понедельник, 21 февраля.

По данным ведомства, на Столярном переулке 20 февраля в около трех часов ночи было произведено два выстрела в воздух. После этого стрелявшие скрылись в неизвестном направлении на иномарке «Мерседес Гелентваген».

В результате происшествия никто не пострадал.

На следующий день, примерно в четыре часа ночи, правоохранители задержали автомобиль, на котором уехали нарушители. За рулем был мужчина 1987 года рождения, который вместе с транспортным средством был доставлен в участок.

По факту случившегося проводится проверка.

18 февраля сообщалось, что полицейские задержали хулигана, устроившего стрельбу в Алтуфьево. Конфликт произошел в одном из дворов на Алтуфьевском шоссе. Две компании молодых людей начали спорить и ругаться. В какой-то момент 43-летний мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов, после этого уехал на такси. В результате стрельбы два человека пострадали.