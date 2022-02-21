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Рафик Загрутдинов заявил о завершении строительства путепровода «Текстильщики-1»

Виктория Сикерина

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Рафик Загрутдинов заявил о завершении строительства путепровода «Текстильщики-1»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Специалисты завершили возведение путепровода «Текстильщики-1» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что транспортный объект расположится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Здесь уже уложили асфальтобетонное покрытие и открыли рабочее движение транспорта.

— С наступлением устойчивых плюсовых температур будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанесена постоянная разметка и выполнено благоустройство прилегающей территории, — заявил глава ведомства.

По словам Загрутдинова, протяженность путепровода составляет 50 метров. Здесь организовано три полосы движения в каждом направлении.

Также в рамках проекта специалисты отремонтируют Волгоградский проспект и Шоссейную улицу, создадут условия для общественного транспорта и обустроят тротуары.

— В настоящее время активно проводятся работы по строительству искусственных сооружений на развязке Волгоградского проспекта с Юго-Восточной хордой, которая станет составной частью Московского скоростного диаметра, — говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

20 февраля сообщалось, что территорию под Севастопольским путепроводом планируют благоустроить в 2022 году. В зоне, площадь которой составляет 10,2 тысячи квадратных метров, построят спортивный кластер.

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