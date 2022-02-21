Песков прокомментировал заявление США о возможных терактах в России

Фото: Администрация президента РФ

Заявления США о возможных терактах в России — это интересная практика. Кремль проверяет, поступала ли такая информация. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США, — передает его слова РИА Новости.

Накануне посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало предупреждение о возможных терактах в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Представительство ссылается на некие публикации в СМИ. Также теракты могут произойти в районах на границе России и Украины. Несмотря на это, посольство Соединенных Штатов не приводит ссылок на публикации, которые позволили сделать подобные выводы.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предупреждение посольства США о возможных терактах в России. Она уточнила, передавали ли американские спецслужбы такие данные коллегам из России. Если нет, то дипломат интересуется, как это понимать.