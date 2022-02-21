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Девушку, кидавшую посудой в соперницу, госпитализировали в центре Москвы

Георгий Соланович

Происшествия
Девушку, кидавшую посудой в соперницу, госпитализировали в центре Москвы
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Николоямская улица Карта всех событий

Женщину, кидавшую посудой в соперницу, госпитализировали с травмой головы в Таганском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве в понедельник, 21 февраля.

По данным ведомства, конфликт произошел утром 20 февраля в одном из развлекательных заведений на Николоямской улице. Четыре женщины в ходе ссоры начали кидаться друг в друга посудой.

Девушка 1973 года рождения получила тарой по голове и вскоре была госпитализирована с травмой головы.

Остальные участницы конфликта 1993, 1994 и 1996 года рождения были доставлены в участок. По факту произошедшего проводится проверка.

20 февраля сообщалось, что полицейские в Москве арестовали злоумышленников, ночью стрелявших из пистолета. На Столярном переулке 20 февраля в 2:58 было произведено два выстрела в воздух. После этого стрелявшие скрылись в неизвестном направлении на иномарке «Мерседес Гелентваген». В результате происшествия никто не пострадал. На следующий день, примерно в четыре часа ночи, правоохранители задержали автомобиль, на котором уехали нарушители.

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