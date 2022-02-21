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Марина Федункив прокомментировала скандальные фото мужа накануне свадьбы

Анна Михалюк

Общество
Марина Федункив прокомментировала скандальные фото мужа накануне свадьбы
Фото: Youtube / Сама Меньшова

Актриса Марина Федункив прокомментировала ситуацию, связанную с фотографиями, которые появились в интернете накануне ее свадьбы.

На снимках запечатлен ее супруг Стефано Маджи, который обнимался в бассейне со взрослым мужчиной.

— Я знаю этого друга. Это известный в Италии ведущий. Он друг Стефано. Если бы вы видели, что мы с подругами творим бассейне… — ответила Федункив в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».

Она сказала, что старается не обращать внимание на то, что пишут в СМИ:

— Я сплю с этим человеком. Наверное, я могу понять, кто он. И плевать я хотела на то, кто что говорит. Если бы я думала о том, что обо мне думают другие, я была бы заведующая клубом села Демьянов. Это в лучшем случае.

Марина Федукив рассказала, почему распался ее второй брак и почему она не могла на протяжении долгих лет уйти от мужа-тирана.

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