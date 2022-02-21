Улицы столицы украсили 450 праздничных плакатов к 23 февраля

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты установили на улицах Москвы 450 праздничных плакатов ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что украшения разместились на городских билбордах, остановочных пунктах и афишных стендах.

— Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-книжках на Новом Арбате, — заявил заммэра.

По словам Бирюкова, у здания Совета Федерации специалисты уже установили флагштоки с триколором. Позже они появятся и возле Государственной думы.

— Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах города будет работать в праздничном режиме, — заключил он.

В День защитника Отечества все столичные уличные парковки будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф — 380 рублей или 450 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью.