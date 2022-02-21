Многоэтажки необычных оттенков возведут на месте бывшего Тушинского аэродрома

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Новостройки оттенков речных рассветов возведут на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве. Об этом рассказал главный архитектор столицы и первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что терракотовые, розовые и песочные цвета подобрали неслучайно. Они соответствуют палитре рассветов на Москве-реке.

Фасады здания облицуют натуральными материалами: известняком и фактурным кирпичом, а также клинкерной плиткой, фиброцементом и керамикой. При этом каждый блок многосекционных домов будет выполнен в различных оттенках.

— Три дома второй очереди будут иметь оттенки бежевого и шампани. Гладкий металл, фактурные клинкерные блоки и матовые каменные панели, подчеркивают контрастные оконные рамы в цвете золотого дуба. Более яркими оттенками в палитре комплекса, стали розовое золото и природная терракота — в фасадах двух зданий. Здесь, как и во всех многосекционных домах второй очереди, каждая зона выполнена в своем цвете — от более насыщенного до пастельного. Приглушенный минеральный тон фасадов контрастирует с оконными рамами из светлой древесины, — заявил Кузнецов.

До этого сообщалось, что американское архитектурное бюро разработало необычный проект жилого комплекса на Летной улице в Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы. Создатели проекта вдохновились видами знаменитых семи сталинских небоскребов в Москве в разное время суток. Световые переходы легли в основу цветового решения фасадов домов.