Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Воробьев поручил главам округов помочь в размещении беженцев в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Губернатор Воробьев поручил главам округов помочь в размещении беженцев в Подмосковье
Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы.

Пункты размещения на сегодняшний день находятся в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

Он отметил, что власти региона следят за обстановкой в ДНР и ЛНР и готовы оказать помощь людям, оказавшимся без крова. В основном среди беженцев женщины и дети.

— Завтра к нам прибывают первые 1,5 тысячи детей и матерей, бабушек, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске, — отметил Воробьев.

Он отметил, что к этой работе должны подключиться все главы городских округов и оказать беженцам помощь в размещении и трудоустройстве, при наличии у них такого желания, передает «360».

Ранее сообщалось, что первые две машины с гуманитарной помощью от Подмосковья приедут в Ростовскую область 21 февраля. Беженцам направят наборы продуктов, питьевую воду, средства гигиены. Сбором помощи занимаются волонтеры из разных городов. Центр сбора гумпомощи находится в Реутове.

Читайте также:
Подмосковье Андрей Воробьев беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте