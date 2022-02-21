Губернатор Воробьев поручил главам округов помочь в размещении беженцев в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и при наличии запроса помочь им с поиском работы.

Пункты размещения на сегодняшний день находятся в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

Он отметил, что власти региона следят за обстановкой в ДНР и ЛНР и готовы оказать помощь людям, оказавшимся без крова. В основном среди беженцев женщины и дети.

— Завтра к нам прибывают первые 1,5 тысячи детей и матерей, бабушек, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске, — отметил Воробьев.

Он отметил, что к этой работе должны подключиться все главы городских округов и оказать беженцам помощь в размещении и трудоустройстве, при наличии у них такого желания, передает «360».

Ранее сообщалось, что первые две машины с гуманитарной помощью от Подмосковья приедут в Ростовскую область 21 февраля. Беженцам направят наборы продуктов, питьевую воду, средства гигиены. Сбором помощи занимаются волонтеры из разных городов. Центр сбора гумпомощи находится в Реутове.