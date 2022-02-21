Более 12 тысяч москвичей получат новое жилье по реновации на западе города

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево Карта всех событий

В Западном административном округе (ЗАО) Москвы ввели в эксплуатацию 25 жилых домов по программе реновации. Это позволит обеспечить новым жильем 12,5 тысячи жителей города. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что общая площадь новостроек составляет порядка 340 тысяч квадратных метров.

— Они находятся в семи районах: Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Солнцево, Филевский парк и Фили-Давыдково. Введенных площадей достаточно для переселения в общей сложности 12,5 тысячи москвичей — участников программы реновации, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что в настоящий момент на западе Москвы специалисты демонтировали 19 домов, а полностью расселили и подготовили к сносу еще семь. Всего в округе в стадии проектирования находятся 22 многоэтажки. Еще на 14 объектах строители продолжают работы.

Накануне жители столичного района Кунцево начали переезд в новый дом по программе реновации на Бобруйской улице.