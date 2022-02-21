Двое мужчин украли лавочки из ЖК в Балашихе. Видео

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Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Кучино, жилой комплекс Леоновский Парк Карта всех событий

Двое неизвестных мужчин украли лавочки из жилого комплекса в столичном округе Балашиха. Информация об этом появилась на сайте «Балашиха 24».

На видеозаписи можно заметить, как злоумышленники берут и тащат лавочку по улице.

Видео: Балашиха24

Еще один курьезный случай произошел в Москве, 21 февраля. Из столичного магазина неизвестный «вынес» двадцать шесть бутылок коньяка.

По факту произошедшего проводится проверка.