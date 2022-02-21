Полицейские в Москве перекрыли канал незаконной легализации иностранцев

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Московские полицейские арестовали троих злоумышленников, подозреваемых в нелегальной постановке на учет иностранных граждан по месту своего жительства. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, подозреваемые незаконно регистрировали иностранцев по месту своего проживания — в центре Москвы.

Сотрудники полиции арестовали предполагаемых злоумышленников: ими оказались три жителя столицы в возрасте 56, 57 и 59 лет.

Мужчины нарушили правила миграционного учета. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

На данный момент в отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Сообщения о преступлениях, совершаемых мигрантами, все чаще мелькают в новостных сводках. Между тем хватает и россиян, готовых зарабатывать на нелегальной миграции. Так, одним из самых популярных способов узаконить пребывание в России мигрантов стала прописка в чужом жилье. О том, как власти предлагают решить проблему преступности среди мигрантов, — в материале «ВМ».