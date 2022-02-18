Россия не «хостел» для нелегалов: как власти предлагают бороться с преступностью среди мигрантов

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Сообщения о преступлениях, совершаемых мигрантами, все чаще мелькают в новостных сводках. Между тем хватает и россиян, готовых зарабатывать на нелегальной миграции. Так, одним из самых популярных способов узаконить пребывание в России мигрантов стала прописка в чужом жилье. О том, как власти предлагают решить проблему преступности среди мигрантов, — в материале «ВМ».

Нелегалы на Братиславской

В четверг, 17 февраля, полиция задержала москвича, который за денежное вознаграждение незаконно регистрировал иностранных граждан в своей квартире на Братиславской улице.

В пресс-службе УВД по ЮВАО сообщили «ВМ», что собственник достоверно знал, что иностранные граждане у него проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им предоставлено не было.

Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Хостел с мигрантами

Еще один случай произошел около месяца назад. По словам информированного источника «ВМ», в ходе спецоперации по выявлению незаконных каналов миграции силовики обнаружили хостел, который находился на втором этаже жилого дома на проспекте Мельникова в Химках. В нем проживали семь приезжих граждан. По предварительным данным, четверо из них находились на территории России нелегально.

Во время рейда в хостеле также находился 34-летний гражданин Таджикистана. Мужчина держал в руках нож и вел себя агрессивно, не реагируя на требования правоохранителей. Впоследствии в отношении него возбудили уголовное дело за нападение на сотрудников.

По факту незаконного проживая мигрантов была проведена проверка, но в возбуждении уголовного дела отказали.

— По результатам проверки проживания граждан в помещении многоквартирного дома, расположенного на проспекте Мельникова г. о. Химки, сотрудниками полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было проверено надзорным ведомством, — заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Один из собственников помещения в доме, где существовал хостел, рассказал «ВМ», что руководство ТСЖ могло наживаться на фиктивной регистрации мигрантов.

Также собеседник «ВМ» отметил, что жильцы хотят, чтобы дом перешел под руководство управляющей компании.

Обсуждение проблемы властями

В пресс-службе УФСБ России по Москве и области, отвечая на запрос «ВМ», пояснили, что ведомством на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции в московском регионе, а также по привлечению к ответственности лиц, причастных к их организации.

Член общественного совета при МВД, профессор ГУУ Владимир Волох рассказал, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, составляет всего два процента от общего числа правонарушений в стране.

— Надо отметить, что абсолютное большинство мигрантов — это законопослушные люди. К большому сожалению, среди большого количества людей находятся лица, которые нарушают либо уголовное законодательство, либо административное, — рассказал Волох.

Также он подчеркнул, что ни одно преступление не должно оставаться без внимания вне зависимости оттого, гражданин какой страны его совершил.

В свою очередь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершаемых мигрантами. По его мнению, в целях борьбы с «растущей преступностью трудовых мигрантов» необходимо модернизировать миграционную политику и найти новый подход к данной проблеме.

Глава СК сообщил, что преступления в основном совершают молодые люди из центральноазиатских республик. В качестве примера он привел случай, когда спецслужбы в Адыгее задержали участника запрещенной группировки «Исламское государство»*, который готовил теракт на территории региона. Тогда дома у задержанного нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ* и карту Майкопа, на которой были отмечены «объекты террористических устремлений».

Еще в прошлом году Бастрыкин предлагал ввести в России обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов. Такие меры, по его мнению, позволят ужесточить контроль за процессами миграции, а также пресечь проникновение криминала на российский рынок.

В январе этого года эту меру поддержали в прокуратуре Москвы. В ведомстве полагают, что геномная регистрация мигрантов позволит существенно изменить ситуацию с преступностью и нарушением законодательства с их стороны.

В феврале президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

Новую структуру будет возглавлять Дмитрий Медведев. Он уже отметил, что российским властям следует сосредоточиться на теме интеграции мигрантов.

Дактилоскопическая регистрация мигрантов

В конце прошлого года МВД утвердило порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев, приезжающих в Россию на срок более 90 дней или с целью работы.

— Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц, не предъявивших документ, подтверждающий прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования, — говорится в документе.

Согласно документу, процедуры будут проводить уполномоченные сотрудники министерства. Неоднократно их придется пройти тем, кто поменял персональные данные, имеет стойкое изменение кожи, а также спустя десять лет после предыдущего фотографирования.

Формат фотографий в целом аналогичен тем, которые делают на другие документы. Иностранцы смогут быть на снимке в головном уборе, отмечается на портале правовой информации.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.