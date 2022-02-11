Назван процент преступлений, совершенных мигрантами на территории России

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Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, составляет всего два процента от общего числа правонарушений в стране. Об этом сообщил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ Владимир Волох.

По словам эксперта, большинство мигрантов в России — законопослушные люди.

— Надо отметить, что абсолютное большинство мигрантов — это законопослушные люди. К большому сожалению, среди большого количества людей находятся лица, которые нарушают либо уголовное законодательство, либо административное, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что ни одно преступление не должно оставаться без внимания, а лица, совершившие преступное деяние, должны быть наказаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До этого в прокуратуре Москвы выступили за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов. Это позволит существенно изменить ситуацию с преступностью и нарушением законодательства с их стороны.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в целях борьбы с растущей преступностью среди мигрантов в РФ необходимо модернизировать миграционную политику и найти новый подход к данной проблеме.