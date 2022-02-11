Медведев призвал сосредоточиться на теме интеграции мигрантов

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Российским властям следует сосредоточиться на теме интеграции мигрантов. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу, 11 февраля.

— Речь идет об интеграции и адаптации мигрантов в нашем обществе. С этим связаны и экономические, правовые, финансовые и весьма сложные социокультурные проблемы, — рассказал чиновник.

На данной теме следует сконцентрироваться, так как она вызывает резонанс и напряжение в обществе, приводит слова Медведева РИА Новости.

10 февраля президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новую структуру будет возглавлять заместитель председателя ведомства.

Данный пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев. Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

30 января прокурор Москвы Денис Попов заявил, что геномная регистрация всех трудовых мигрантов в городе позволит существенно изменить ситуацию с преступностью и нарушением законодательства с их стороны. Он отметил, что в настоящий момент в случае нарушения закона мигрантов выдворяют, однако после они снова возвращаются в Россию с новыми паспортами, именами и фамилиями.