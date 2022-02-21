Эксперт рассказал, какие навыки необходимы современному педагогу

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Какие умения потребуются современному учителю, работающему дистанционно, рассказал Антон Макаров, руководитель сопровождения преподавателей в Skyeng.

В классе у ученика не так уж много возможностей отвлечься, но на онлайн-уроке их гораздо больше. Учителю очень важно научиться управлять вниманием ученика, вовремя замечать признаки скуки и усталости, предлагать новые задания. Для этого нужно использовать различные формы подачи материала: видеоролики, квизы, игры, нестандартные упражнения.

Также современный преподаватель должен быть технически грамотным. Он должен уметь обращаться не только со всеми основными сервисами для видеосвязи (Skype, Zoom, Hangouts, FreeConference), но и знать, как сделать интерактивную презентацию, интерактивный тест, передает ФАН.

Кроме того, педагог должен следить за современными трендами, чтобы суметь обсудить с учениками последние сериалы или новинки видеоигр.

Ранее стало известно, что новая номинация появилась в конкурсе «Педагоги года Москвы». Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Илья Новокрещенов.