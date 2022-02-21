Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подростков в Ивановской области задержали за ложные сообщения о терактах

Георгий Соланович

Происшествия
Подростков в Ивановской области задержали за ложные сообщения о терактах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Ивановская область Карта всех событий

Подростков тринадцати лет задержали за неоднократную отправку ложных сообщений о терактах. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

По данным ведомства, с января по февраль в администрацию Иваново несколько раз приходили сообщения о террористической угрозе в образовательных учреждениях столицы региона.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что подобные сообщения — ложные. Вскоре сотрудниками ведомства были задержаны отправители сообщений — ими оказались 13-летние подростки, проживающие в регионе.

По факту телефонных звонков было возбуждено три уголовных дела. С несовершеннолетними преступниками и их родителями ведется работа. Полицейские выясняют мотивы поступков злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

В последнее время в России участились случаи лжетерроризма — сообщений о минировании какого-либо учреждения, хотя на самом деле никакой взрывчатки там нет. Подобные заявления парализуют работу образовательных учреждений, торговых центров, банков и других важных для россиян объектов. Нередки случаи подобных сообщений от детей. Источник «ВМ» в силовых структурах рассказал, какая ответственность грозит им за ложные сообщения об угрозе.

Читайте также:
Аресты МВД подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте