Подростков в Ивановской области задержали за ложные сообщения о терактах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Ивановская область Карта всех событий

Подростков тринадцати лет задержали за неоднократную отправку ложных сообщений о терактах. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

По данным ведомства, с января по февраль в администрацию Иваново несколько раз приходили сообщения о террористической угрозе в образовательных учреждениях столицы региона.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что подобные сообщения — ложные. Вскоре сотрудниками ведомства были задержаны отправители сообщений — ими оказались 13-летние подростки, проживающие в регионе.

По факту телефонных звонков было возбуждено три уголовных дела. С несовершеннолетними преступниками и их родителями ведется работа. Полицейские выясняют мотивы поступков злоумышленников, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

В последнее время в России участились случаи лжетерроризма — сообщений о минировании какого-либо учреждения, хотя на самом деле никакой взрывчатки там нет. Подобные заявления парализуют работу образовательных учреждений, торговых центров, банков и других важных для россиян объектов. Нередки случаи подобных сообщений от детей. Источник «ВМ» в силовых структурах рассказал, какая ответственность грозит им за ложные сообщения об угрозе.