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Юрист рассказал, что грозит детям за лжетерроризм

Илья Ашуров

Михаил Алимов

Общество
Юрист рассказал, что грозит детям за лжетерроризм
Фото: Pixabay

В последнее время в России участились случаи лжетерроризма — сообщений о минировании какого-либо учреждения, хотя на самом деле никакой взрывчатки там нет. Подобные заявления парализуют работу образовательных учреждений, торговых центров, банков и других важных для россиян объектов. Нередки случаи подобных сообщений от детей. Источник «ВМ» в силовых структурах рассказал, какая ответственность грозит им за ложные сообщения об угрозе.

— При поимке злоумышленник может отделаться штрафом (от 100 до 500 тысяч рублей по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений» — прим. «ВМ»). Также в последнее время таким нарушителям начали предъявлять гражданские иски. Например, руководство торговых центров требует компенсацию в качестве возмещения упущенной выгоды, — рассказал собеседник «ВМ».

В случае если сообщил несовершеннолетний, то к ответственности привлекут его родителей или законных представителей. Самих школьников могут поставить на учет в отделение МВД по делам несовершеннолетних (прежнее название «детская комната милиции» — прим. «ВМ»), рассказал заслуженный адвокат России Дмитрия Краснова

— Родители несут ответственность, потому что дети не являются субъектами данного преступления. В силу своего возраста они не могут привлекаться к ответственности, — отметил юрист.

«Вечерняя Москва» обсудила проблему со специалистом и узнала, как часто ловят таких людей и что грозит лжетеррористам за их выходки.

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