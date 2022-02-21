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Эксперт назвала правила, которые помогут защитить кожу рук во время холодов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт назвала правила, которые помогут защитить кожу рук во время холодов
Фото: Pexels

О том, как зимой и весной сохранить кожу рук здоровой и нежной, рассказала руководитель сети маникюрных салонов в Оренбурге Анна Новикова.

По словам эксперта, одним из главных этапов ухода за руками является очищение. Желательно, чтобы в состав мыла входила кремовая основа, тогда оно не будет сушить кожу. После мытья нужно обязательно вытереть руки, иначе кожа обветриться.

Также важным этапом в уходе за кожей рук является увлажнение. Для этого нужно использовать специальные крема. Также можно применять био-воск перед сном. Он создаст защитную оболочку на руках, напитает кожу полезными веществами.

Кроме того, можно использовать обычное оливковое масло.

— Нужно взять масло, натереть им кожу, надеть резиновые печатки и опустить руки в горячую воду, таким образом создать эффект бани. Длительность процедуры 15-20 минут, — отметила Новикова в комментарии Nation News.

Она добавила, что для хорошего состояния кожи важно пить достаточно количество воды — не менее 1,5 литра в день.

До этого тренер по омоложению рассказал об эффективности скребка гуаша.

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