Приближение весны: синоптики спрогнозировали потепление в Москве на этой неделе

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На текущей неделе столбики термометров будут показывать преимущественно плюсовые значения в столице. Об этом сообщили синоптики в понедельник, 21 февраля.

Так, во вторник и в среду в Москве ожидается потепление до плюс четырех градусов. При этом вероятны небольшие осадки. Скорость ветра 22 и 23 февраля достигнет 15 метров в секунду.

На следующий день температура воздуха опустится до минус двух градусов. В четверг прогнозируется в основном облачная погода. Сильных дождей 24 февраля не ожидается. Однако ночью возможно образование гололедицы на улицах города.

Ночь с четверга на пятницу станет самой холодной на неделе. Так, в столице похолодает до минус восьми градусов.

К выходным воздух вновь прогреется до плюс четырех градусов. В субботу также пройдет небольшой дождь, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.