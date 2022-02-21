Следком задержал устроивших стрельбу в Новой Москве мужчин

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Мосрентген, деревня Дудкино Карта всех событий

Следователи задержал двух человек, подозреваемых в покушении на убийство двух граждан в поселении Мосрентген Новой Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 21 февраля.

Как уточнила сотрудник ведомства, утром 20 февраля в одном из домов товарищества «Дудкино» между подозреваемыми и потерпевшим 1975 года рождения произошел конфликт. Предполагаемые злоумышленники сначала избили мужчину, а затем выстрелили в него.

На шум пришел хозяин дома, в которого один из подозреваемых тоже выстрелил. После этого нападавшие скрылись.

Пострадавшие выжили. Их доставили в медицинское учреждение с ранениями голени и бедра.

Предполагаемых злоумышленников вскоре задержали: ими оказались мужчины 1991 и 1996 года рождения.

— Вскоре подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — заключила Иванова.

15 февраля были задержаны мужчины, устроившие вооруженный налет на стоматологию в Подольске. Два злоумышленника забежали в клинику на улице Маштакова в Подольске и, угрожая сотрудникам пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий преступник контролировал обстановку на улице, чтобы при необходимости сообщить об опасности.

После ограбления злоумышленники поехали в один из гаражей в Парковом проезде, где вскрыли сейф и кассовый аппарат. Общая сумма похищенного составила почти 2,5 миллиона рублей, которые они поделили между собой.