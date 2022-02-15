Задержаны мужчины, устроившие вооруженный налет на стоматологию в Подольске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Трое мужчин устроили разбойное нападение с оружием на стоматологию в подмосковном Подольске. Их задержали сотрудники полиции. Об этом сообщается во вторник, 15 февраля, на сайте «МВД Медиа».

Два злоумышленника забежали в клинику на улице Маштакова в Подольске и, угрожая сотрудникам пистолетами, украли сейф и кассовый аппарат с деньгами. Третий преступник контролировал обстановку на улице, чтобы при необходимости сообщить об опасности.

После ограбления злоумышленники поехали в один из гаражей на Парковом проезде, где вскрыли сейф и кассовый аппарат. Общая сумма похищенного составила почти 2,5 миллиона рублей, которые они поделили между собой.

Отследить грабителей сотрудникам правоохранительных органов удалось по камерам видеонаблюдения. Один из них был задержан по месту проживания в Москве, двух других схватили в машине на парковке одного из столичных торговых центров.

При обысках у подозреваемых нашли два пистолета, патроны к ним и часть украденных денег. В отношении них возбуждено уголовное дело о разбое, все трое находятся под арестом.

11 февраля суд арестовал еще двух участников нападения на магазин «Пятерочка» в Истре. Таким образом, все четверо фигурантов дела отправятся в СИЗО до 9 апреля 2022 года.