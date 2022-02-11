Суд арестовал еще двух участников нападения на магазин «Пятерочка» в Истре

Фото: Прокуратура Московской области

Суд избрал в отношении еще двоих фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

Таким образом, все четверо фигурантов дела отправятся в СИЗО до 9 апреля 2022 года.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топоров.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей. Позже появилось видео нападения на магазин.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.

Четырем мужчинам в Истре предъявили обвинение по факту нападения на универмаг и причинения смертельных травм продавцу.

«Пятерочка» выплатит миллион рублей семье убитой в Истре продавщицы.