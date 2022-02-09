«Пятерочка» выплатит миллион рублей семье убитой в Истре продавщицы
Торговая сеть «Пятерочка» выплатит семье погибшей при ограблении магазина в Истре кассирше миллион рублей. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе X5 Group, куда входит «Пятерочка».
В ведомстве заявили, что торговая сеть окажет семьям погибшей и пострадавших при нападении в Истре всю необходимую помощь. Сейчас представители «Пятерочки» связались с семьей погибшей женщины.
— Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье, — передает сообщение X5 Group РИА Новости.
Кроме того, компания полностью оплатит лечение директора магазина и ее мужа, которые пострадали при нападении. Также им будет выплачена моральная компенсация.
Разбойное нападение в Истре
Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.
Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.
Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.
В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.