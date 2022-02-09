«Пятерочка» выплатит миллион рублей семье убитой в Истре продавщицы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Торговая сеть «Пятерочка» выплатит семье погибшей при ограблении магазина в Истре кассирше миллион рублей. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в пресс-службе X5 Group, куда входит «Пятерочка».

В ведомстве заявили, что торговая сеть окажет семьям погибшей и пострадавших при нападении в Истре всю необходимую помощь. Сейчас представители «Пятерочки» связались с семьей погибшей женщины.

— Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье, — передает сообщение X5 Group РИА Новости.

Кроме того, компания полностью оплатит лечение директора магазина и ее мужа, которые пострадали при нападении. Также им будет выплачена моральная компенсация.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.