В Истре четырем мужчинам предъявили обвинение в разбойном нападении на «Пятерочку»
Четырем мужчинам в Истре предъявили обвинение по факту нападения на универмаг «Пятерочка» и причинения смертельных травм продавцу. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
— Следственными органами ГСУ СК России по Московской области четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказывает Врадий.
К настоящему моменту следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудия преступления.
Кроме того, в рамках расследования удалось установить, что двое из обвиняемых находятся в России нелегально.
Разбойное нападение в Истре
Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.
Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.
Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.
В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.