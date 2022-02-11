В Истре четырем мужчинам предъявили обвинение в разбойном нападении на «Пятерочку»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Четырем мужчинам в Истре предъявили обвинение по факту нападения на универмаг «Пятерочка» и причинения смертельных травм продавцу. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Следственными органами ГСУ СК России по Московской области четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть. Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказывает Врадий.

К настоящему моменту следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудия преступления.

Кроме того, в рамках расследования удалось установить, что двое из обвиняемых находятся в России нелегально.

Разбойное нападение в Истре

Трагедия произошла в ночь на 9 февраля. Изначально сообщалось, что четыре человека, вооруженные бейсбольными битами, вломились в магазин в Истре. Позже стало известно, что они были вооружены деревянными рукоятками от топора.

Злоумышленники избили директора магазина, ее супруга и продавца-кассира, впоследствии забрав из кассы 70 тысяч рублей.

Позже появилось видео разбойного нападения на магазин в Истре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит лишение свободы до восьми лет и штраф до полумиллиона рублей.

В рамках рассмотрения уголовного дела сотрудники Следственного комитета проверят правомерность пребывания нападавших в России.