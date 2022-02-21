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Ученые рассказали о пользе частого употребления рыбы для здоровья

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые рассказали о пользе частого употребления рыбы для здоровья
Фото: depositphotos

Частое употребление в пищу рыбы, которая богата фосфором, натрием, калием и магнием, помогает избежать целого ряда болезней. К такому выводу пришли американские ученые.

Так, исследования показали, что две порции жирной рыбы благодаря содержащимся в ней жирным кислотам омега-3 позволяют снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кроме того, человек, употребляющий в неделю одну–две порции запеченной рыбы, имеет меньше шансов получить заболевания мозга. По убеждению экспертов, омега-3 позволяет мозгу бороться с повреждениями из-за старения, а также с токсинами из-за загрязненного воздуха.

Ученые выяснили, что люди, которые питаются рыбой и морепродуктами, меньше подвержены депрессии. Так, по их словам, меньше всего депрессивными состояниями страдают жители Японии, Гонконга и Тайваня.

Кроме того, высокий уровень омега-3 в крови улучшает качество сна, так как положительно влияет на выработку мелатонина. Это подтвердил эксперимент, в котором приняла участие группа мужчин, употребляющих атлантическую рыбу трижды в неделю на протяжении пяти месяцев.

Также исследования подтвердили, что блюда из рыбы благотворно влияют на суставы. Добровольцы с ревматоидным артритом отмечали улучшение состояния после того, как употребляли в пищу рыбу дважды в неделю.

— Если наши результаты подтвердятся в других исследованиях, это предполагает, что потребление рыбы может снизить воспаление, связанное с активностью ревматоидного артрита, — цитирует ученых издание Eat This, Not That!

До этого диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова объяснила, как нужно питаться во время пандемии. По ее словам, для того чтобы повысить иммунитет или же помочь организму как можно быстрее пройти болезнь, следует придерживаться средиземноморской диеты.

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