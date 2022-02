Ученые рассказали о пользе частого употребления рыбы для здоровья

Фото: depositphotos

Частое употребление в пищу рыбы, которая богата фосфором, натрием, калием и магнием, помогает избежать целого ряда болезней. К такому выводу пришли американские ученые.

Так, исследования показали, что две порции жирной рыбы благодаря содержащимся в ней жирным кислотам омега-3 позволяют снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Кроме того, человек, употребляющий в неделю одну–две порции запеченной рыбы, имеет меньше шансов получить заболевания мозга. По убеждению экспертов, омега-3 позволяет мозгу бороться с повреждениями из-за старения, а также с токсинами из-за загрязненного воздуха.

Ученые выяснили, что люди, которые питаются рыбой и морепродуктами, меньше подвержены депрессии. Так, по их словам, меньше всего депрессивными состояниями страдают жители Японии, Гонконга и Тайваня.

Кроме того, высокий уровень омега-3 в крови улучшает качество сна, так как положительно влияет на выработку мелатонина. Это подтвердил эксперимент, в котором приняла участие группа мужчин, употребляющих атлантическую рыбу трижды в неделю на протяжении пяти месяцев.

Также исследования подтвердили, что блюда из рыбы благотворно влияют на суставы. Добровольцы с ревматоидным артритом отмечали улучшение состояния после того, как употребляли в пищу рыбу дважды в неделю.

— Если наши результаты подтвердятся в других исследованиях, это предполагает, что потребление рыбы может снизить воспаление, связанное с активностью ревматоидного артрита, — цитирует ученых издание Eat This, Not That!

