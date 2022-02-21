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«Слепота и остеопороз»: диетолог Гинзбург назвал страшные последствия частого употребления сахара

Рафаэль Залян

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«Слепота и остеопороз»: диетолог Гинзбург назвал страшные последствия частого употребления сахара
Фото: Unsplash

Злоупотребление вредными продуктами питания по примеру газировок, сладостей и кондитерских изделий могут вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам, отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно и через годы они трансформируются в тяжелые болезни:

— Например, человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа и через время возникают серьезные осложнения, которые ему мешают жить — слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа.

Сладкие газированные напитки тоже вызывают неблагоприятные последствия для организма, так как они вымывают фосфор из организма и провоцируют развитие гипертонии:

— Сахар, который содержится в газировке очень быстро всасывается организмом и это приводит к диабету и остеопорозу. Подобные последствия могут возникнуть также при часто употреблении сладостей.

Особенно опасны упомянутые продукты питания для детей, ведь помимо физических последствий возможны и психические:

— У ребятишек при злоупотреблении вредными продуктами запускается процесс ожирения, который впоследствии нарушает гормональные процессы в организме. Такая клиническая картина может привести к бесплодию и половой дисфункции у мальчиков и у девочек в будущем, что также скажется на их психике, ведь излишний вес в юном возрасте нередко становится причиной насмешек со стороны сверстников.

В заключение Гинзбург призвал людей с перечисленными диагнозами исключить опасные для их здоровья продукты, чтобы избежать сложных патологий.

В понедельник, 21 февраля, депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением обязать производителей вредной для здоровья еды маркировать продукцию особым образом. По его мнению, на упаковке должна быть указана доля содержащихся в продукте вредных веществ и вероятность риска возникновения патологий в случае его чрезмерного потребления. Соответствующую инициативу парламентарий направил в Минздрав РФ.

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