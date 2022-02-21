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Врач Асанов дал советы, как не заболеть в межсезонье

Ирина Игнатенко

Общество
Врач Асанов дал советы, как не заболеть в межсезонье
Фото: depositphotos

О том, как защититься от болезней в межсезонье, рассказал терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

По словам эксперта, стоит помнить о правильном питании. Стоит отказаться от жареного, продуктов с большим количеством сахара. Также не стоит пить ледяные напитки.

Второй совет врача — перестать зацикливаться на своем здоровье и искать у себя симптомы заболеваний. Специалист отметил, что людям необходимы положительные эмоции.

— Смотрите добрые фильмы. Читайте хорошие книги. Одиноким людям посоветую вступать в клубы по интересам, — отметил Тимур Асанов в комментарии ОСН.

Кроме того, по словам врача, необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Также важно не забывать о своевременной вакцинации от основных вирусных заболеваний.

До этого врач Андрей Продеус дал советы, как не заболеть в условиях слякотной погоды.

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