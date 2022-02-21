Оперативники задержали подозреваемых в продаже наркотиков в Дубне

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Дубна Карта всех событий

Оперативники задержали двух мужчин 22 и 23 лет, обвиняемых в сбыте наркотиков на территории городского округа Дубна. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, мужчины продавали наркотики на территории Дубны через интернет с помощью закладок. Петрова подчеркнула, что в момент задержания подозреваемые, вероятно, находились в состоянии наркотического опьянения.

— В ходе личного досмотра у задержанных были обнаружены мобильные телефоны с координатами мест закладок наркотиков. Выходом на место полицейские обнаружили и изъяли 51 сверток с порошкообразным веществом, — уточнила Петрова.

Экспертиза показала, что в трех свертках находилось наркотическое вещество мефедрон.

Позже сотрудники МВД провели обыски квартир злоумышленников и обнаружили еще более 150 подобных свертков общей массой 500 граммов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемые находятся под стражей.

16 февраля сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России выявили и ликвидировали наркопритон в квартире одного из жилых домов на Юбилейном проспекте в Химках.