Стартовал набор добровольцев на чемпионат мира по волейболу

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в России FIVB открыл набор волонтеров. Потенциальные добровольцы уже могут заполнить соответствующую заявку на сайте.

Спортивный турнир состоится с 26 августа по 11 сентября. 77 матчей пройдут в 10 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань и многие другие. В качестве участников чемпионат посетят 24 мужские национальные команды из Польши, Ирана, Японии, Туниса, Италии, Камеруна и других государств.

Уточняется, что в России такое первенство пройдет впервые.

— Волонтеры — это душа любого крупного спортивного мероприятия. На чемпионате мира по волейболу команда волонтеров станет 25 сборной турнира. Основная ее задача — создавать дружественную и гостеприимную атмосферу во время проведения соревнований. Волонтерское движение в России имеет огромный опыт организации массовых спортивных мероприятий, и теперь мы тоже стали его частью, — заявил гендиректор оргкомитета чемпионата мира по волейболу Роман Станиславов.

В рамках соревнований добровольцы будут работать по 18 направлениям. Среди них аккредитация, размещение, церемонии, работы прессы, медицинское обслуживание и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 февраля ресурсному столичному центру «Мосволонтер» исполнилось восемь лет. В честь дня рождения специалисты центра организовали праздничные мероприятия, девиз которых — «Бесконечность добрых дел». Например, жители Москвы смогут принять участие в мастер-классах, акции «Добрый диктант» и благотворительном сборе корма для птиц.