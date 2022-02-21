Звезда «Женского стендапа» рассказала, почему развелась с мужем

Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Ведущая «Женского стендапа», стендап-комик Ирина Мягкова рассказала, почему рассталась со своим супругом.

Она рассказала, что бывший муж вырос в Набережных Челнах, но позже переехал в Казань, куда также переехала и сама Ирина из Нижнего Новгорода.

— Мне не очень было комфортно там жить. Мне было 23 года. Я жила с родителями, а тут переехала… Я была домашняя и правильная девочка, я не материлась до 19 лет, — рассказала юмористка в новом выпуске для YouTube-канала Ляйсан Утяшевой.

В официальные отношения юмористка вступила в юном возрасте, и именно он, по ее словам, стал причиной расхода.

— Никаких трагедий не было. Молодые были. Пропадает все это… И разошлись. Нет страшной истории, никто никого не предавал. Молодая была очень. Но расстроилась. Все верят, что раз и навсегда выходят замуж. И я на себя обиделась, потому что сама это рушу. Я ревела, много ревела. Но потом стало лучше, — ответила Мягкова.

После развода Ирина пробовала начинать отношения с мужчинами, но сердце 37-летней юмористки до сих пор свободно.

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