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Следком задержал мужчину, зарезавшего собутыльника в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Следком задержал мужчину, зарезавшего собутыльника в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Следователи задержали мужчину, обвиняемого в нападении на собутыльника в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 21 февраля.

Как уточнила сотрудник ведомства, утром 19 февраля 2022 года в квартире одного из жилых домов на улице Ивано Франко двое мужчин занимались распитием алкоголя. Вскоре между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему колото-резаные ранения по жизненно важным органам.

Раненый мужчина выжил, его госпитализировали и на данный момент оказывают необходимую медицинскую помощь. Предполагаемого преступника задержали, в ходе допроса он заявил, что во время драки был пьян и не контролировал себя.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 21 февраля следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование дела продолжается.

21 февраля следком задержал устроивших стрельбу в Новой Москве мужчин. Утром 20 февраля в одном из домов товарищества «Дудкино» между подозреваемыми и потерпевшим 1975 года рождения произошел конфликт. Предполагаемые злоумышленники сначала избили мужчину, а затем выстрелили в него. На шум пришел хозяин дома, в которого один из подозреваемых тоже выстрелил. После этого нападавшие скрылись.

Пострадавшие выжили. Их доставили в медицинское учреждение с ранениями голени и бедра.

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