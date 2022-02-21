Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минприроды запретит выбрасывать бытовую технику в мусорные баки

Иван Юминов

Общество
Минприроды запретит выбрасывать бытовую технику в мусорные баки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые требования при обращении с шестью группами отходов вступают в силу в России с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды в понедельник, 21 февраля.

Так, гражданам запретят выбрасывать в мусорные контейнеры системные блоки компьютеров, жесткие диски и бытовую технику. Вместо этого им придется сдавать ненужные вещи на утилизацию.

Нововведение, как уточняется, затронет как обычных россиян, так и предприятия. В России с 2021 года нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров.

Среди них — автомобильные шины, мобильные телефоны и ртутные термометры. Запрет распространяется и на листву, а также медицинские и строительные отходы, отмечает Парламентская газета.

4 февраля сообщалось, что игрушки, обувь и мебель могут войти в перечень товаров, обязательных к переработке в России. Проект постановления правительства с подобными изменениями подготовили РЭО и Минприроды.

В тексте проекта обозначен список товаров, упаковки, которые должны быть утилизированы после утраты ими потребительских свойств, а также нормативы утилизации. До 2 марта будет продолжаться публичное обсуждение документа.

В список предлагают внести такие позиции, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Игры и игрушки», «Изделия из бумаги и картона». На переработку планируют отправлять мебель из дерева, пластмассы, металла.

Читайте также:
свалки переработка отходов Минприроды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Все мнения
О проекте