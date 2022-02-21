Минприроды запретит выбрасывать бытовую технику в мусорные баки

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Новые требования при обращении с шестью группами отходов вступают в силу в России с 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды в понедельник, 21 февраля.

Так, гражданам запретят выбрасывать в мусорные контейнеры системные блоки компьютеров, жесткие диски и бытовую технику. Вместо этого им придется сдавать ненужные вещи на утилизацию.

Нововведение, как уточняется, затронет как обычных россиян, так и предприятия. В России с 2021 года нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров.

Среди них — автомобильные шины, мобильные телефоны и ртутные термометры. Запрет распространяется и на листву, а также медицинские и строительные отходы, отмечает Парламентская газета.

4 февраля сообщалось, что игрушки, обувь и мебель могут войти в перечень товаров, обязательных к переработке в России. Проект постановления правительства с подобными изменениями подготовили РЭО и Минприроды.

В тексте проекта обозначен список товаров, упаковки, которые должны быть утилизированы после утраты ими потребительских свойств, а также нормативы утилизации. До 2 марта будет продолжаться публичное обсуждение документа.

В список предлагают внести такие позиции, как «Фильтры для очистки воздуха и воды», «Игры и игрушки», «Изделия из бумаги и картона». На переработку планируют отправлять мебель из дерева, пластмассы, металла.