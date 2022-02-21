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Аэропорт Шереметьево назвал время прилета «золотого» рейса из Пекина

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
Аэропорт Шереметьево назвал время прилета «золотого» рейса из Пекина
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Золотой» рейс с российскими спортсменами с Олимпийских игр в Пекине прилетит в аэропорт Шереметьево около 18:33. Об этом сообщили в пресс-службе гавани в понедельник, 21 февраля.

— По всему терминалу уже звучат приветственные аудиообращения, а на медиасистемах транслируются праздничные баннеры в поддержку сборной России! Еще к торжественной встрече присоединятся молодежные движения и СМИ, — говорится в сообщении.

Меры по качественному обслуживанию рейса, как уточняется, принимают аэропорт, ОКР и «Аэрофлот». При этом время прилета может поменяться, отмечается в Telegram-канале Шереметьева.

Видео: Telegram / Шереметьево

Российская сборная расположилась на девятом месте в медальном зачете на Играх. На счету у команды шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

В общей сложности национальная команда привезет из Китая 32 награды. Кроме того, сборная заняла второе место по общему количеству медалей ОИ.

На первой строчке таблицы оказалась команда из Норвегии с 37 медалями: у нее 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Далее идут сборная Германии с результатом 27 медалей (12, 10 и 5 соответственно) и Китая — 15 наград (9, 4 и 2).

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