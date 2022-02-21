Часть стационаров возвращается к плановой работе в Москве

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва

Часть московских стационаров возвращается к плановой работе на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.

По ее словам, в общей сложности к плановой работе возвращаются более двух тысяч коек в стационарах Москвы. Также в ближайшее время прием плановых пациентов возобновят еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19. На данный момент доля свободного коечного фонда составляет около 45 процентов.

Впервые приступит к оказанию плановой специализированной помощи перинатальный центр больницы имени Л. А. Ворохобова. Сразу после открытия центр стал принимать больных коронавирусом пациентов.

Кроме того, в полном объеме возобновляется оказание плановой медицинской помощи в детских стационарах, не перепрофилированных для приема пациентов с COVID-19, передает ТАСС.

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До этого Ракова сообщила, что для помощи в борьбе с коронавирусном в девять российских регионов направлены столичные врачи. Всего в составе девяти бригад отправятся 56 городских медиков. Срок их командировки составит две недели.