Двухэтажный спортивный центр в поселке завода Мосрентген ввели в эксплуатацию

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новый спортивный центр, построенный в поселке завода Мосрентген в ТиНАО, ввели в эксплуатацию. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает пресс-служба столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор).

— Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного центра в ТиНАО, — рассказал руководитель ведомства Игорь Войстратенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Объект возвели на улице Героя России Соломатина, земельный участок № 6. Строительство велось за счет инвестора. Площадь двухэтажного здания составила порядка 288 квадратных метров. В нем разместятся тренажерные и спортивные залы, а также душевые и раздевалки. По данным ведомства, центр предназначен для занятий спортом работников завода «Мосрентген», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Игорь Войстратенко рассказал, что в Новой Москве в 2021 году ввели в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства, общая площадь которых составила 1,97 миллиона квадратных метров. По его словам, такие результаты почти вдвое превышают показатели 2020 года, когда в эксплуатацию ввели 2,9 миллиона «квадратов» построек.