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Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества

Евгений Белоусов

Город
Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня защитника Отечества
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В преддверии Дня защитника Отечества в столице проведут профилактику Вечного огня. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, — рассказал он.

Заммэра отметил, что профилактика занимает около 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, после чего каждый из трех запальников горелки тщательно проверят. Также при необходимости заменят платиновую спираль.

— На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, — заявил Бирюков.

Пламя будет возвращено на звезду после проведения профилактических работ. Вечный огонь ежедневно осматривают, а раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы проводят техническое обслуживание.

До этого Бирюков рассказал, что специалисты установили на улицах Москвы 450 праздничных плакатов ко Дню защитника Отечества. По его словам, у здания Совета Федерации специалисты уже установили флагштоки с триколором. Позже они появятся и возле Государственной думы.

Украшения также установили на городских билбордах, остановочных пунктах и афишных стендах.

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