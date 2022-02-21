«ОК» составили список самых обсуждаемых спортсменов на Олимпиаде

Фото: Telegram / olympic_russia

Социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса в понедельник, 21 февраля.

— Самой упоминаемой российской спортсменкой в «ОК» стала фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире. В топ-3 по упоминаемости также вошли: лыжник Александр Большунов, ставший трехкратным олимпийским чемпионом в Пекине, и Александра Трусова — серебряная призерка XXIV зимних Олимпийских игр, — говорится в сообщении.

Часто упоминали и лыжницу Наталью Непряеву, а также фигуристку Анну Щербакову. Наиболее обсуждаемым видом спорта, как уточняется, стало фигурное катание в связи с успешными выступлениями спортсменов, а также разбирательствами вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой. Также в список вошли хоккей, лыжные гонки, биатлон и шорт-трек.

Российская сборная расположилась на девятом месте в медальном зачете на Играх. На счету у команды шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

В общей сложности национальная команда привезет из Китая 32 награды. Кроме того, сборная заняла второе место по общему количеству медалей ОИ.

На первой строчке таблицы оказалась команда из Норвегии с 37 медалями: у нее 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Далее идут сборная Германии с результатом 27 медалей (12, 10 и 5 соответственно) и Китая — 15 наград (9, 4 и 2).